Bocci: “Piatek non è solo quello di Milano. Lazio ostacolo duro”

Il punto del giornalista: "Ora il calendario si fa duro per la Fiorentina, a partire per niente facile di domani"

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole: "Italiano dovrà fare i conti, al di là della partenza di Vlahovic, con le complicazioni derivate dalle chiamate nelle nazionali. In attacco si apre un ballottaggio tra Cabral e Piatek; si parla molto del brasiliano, ma anche se Piatek non ha fatto bene dall'ultima parte della sua avventura a Milano in poi resta comunque un attaccante che ha dimostrato grande cose prima".