Bocci: “Non ho visto ferocia contro l’Empoli. Beltran? Ecco perché fatica”

"L'Empoli ha sfruttato meglio la sosta, Andreazzoli ha avuto la possibilità di trovare gli equilibri e gli automatismi giusti. Temevo questo tipo di partite, non ho visto nella Fiorentina la stessa ferocia dell'Empoli. Credo che sia una lezione per i viola, oltre che una occasione persa. Non va drammatizzato il tutto comunque. Per la prima volta tutte le avversarie dei viola hanno vinto, credo che stia iniziando un altro tipo di campionato e che di conseguenza i gigliati debbano darsi una mossa. Chiaramente mi aspettavo i 3 punti per aver maggior serenità in vista dei prossimi impegni complessi. Nzola? Sono un suo estimatore, ma non mi è piaciuto niente della sua prestazione con gli azzurri. Mi è sembrato che abbia fatto un passo indietro. A tratti sembrava un difensore dell'Empoli più che un attaccante della Fiorentina. Beltran? È un giocatore pagato tanto e tutti ne parlano bene. Non è intimorito dal salto di piazza, credo che quindi le difficoltà siano di natura tecnica e dovute alle sue caratteristiche. Italiano? Ci sono polemiche, certe cose non mi convincono nella squadra, ma so che prima di lui la Fiorentina lottava per la salvezza ed ora ha innalzato l'asticella".