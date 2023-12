Bocci: “Non cadiamo nelle provocazioni di Mourinho. Senza Kayode si faticava”

Le sfide dell'Olimpico sono sempre difficili per la Fiorentina. Bocci mette in guardia i viola su Mourinho e i giallorossi

"Il Parma sta giocando bene, e ha ottimi giocatori. Bisognerà vedere l'atteggiamento della Fiorentina, ma anche del Parma, che però sembra intenzionato a schierare i titolari. Tutti quelli che giocano devono dimostrare qualcosa, soprattutto Nzola. Lopez mi è sembrato in crescita, e Mina lo vorrei confermare la partita col Genk. Parisi speriamo che ritrovi il suo smalto a sinistra. Anche Mandragora quest'anno non mi sembra ai livelli dello scorso anno. Gli esterni devono dare qualcosa, soprattutto Brekalo e Ikonè. Tante difficoltà della Fiorentina dell'ultimo periodo dipendano dall'assenza di Kayode e Dodò."

La sfida dell'Olimpico: "La Fiorentina non deve cadere nelle provocazioni da Mourinho. La Roma non molla mai, e segna spesso negli ultimi minuti. Anche la spinta dello stadio aiuterà, e ci vorrà la migliore Fiorentina. Negli ultimi anni la sfide capitoline sono stregate per noi."