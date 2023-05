Bocci: “La Fiorentina per me attaccherà l’Inter, ma occhio alle mezz’ali”

"La stagione della Fiorentina è già ottima. Con la spensieratezza, e l'entusiasmo, e magari un po' di attenzione ci si può giocare. Io ho più fiducia nella Conference. Mi aspetto una Fiorentina che attacchi l'Inter. La squadra di Inzaghi però, con Lautaro che svaria, lancia nello spazio i centrocampisti. Con Barella, per esempio. Ma non puoi aspettarli nella tua area. Contro il Milan hanno vinto le partite nei primi tempi, in Champions e in Supercoppa."