Bocci: “Juve vincitrice della Coppa Italia? Ecco cosa potrebbe succedere”

Il giornalista Alessandro Bocci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina: "Siamo alla seconda semifinale consecutiva e contro la Cremonese c'è la seria possibilità di passare, senza sottovalutare nessuno ovviamente. Gli infortuni hanno condizionato molto in questa prima parte di stagione. Con questo caso legato alla Juventus, ora anche il campionato è tornato ad essere abbordabile per l'Europa, perché te la giochi con squadre come Torino, Bologna e Udinese. A Roma senza Gonzalez non so se la rimetti in piedi. Anche il ritorno di Mandragora è importante. La Fiorentina deve ritrovare la forza, soprattutto a livello mentale, di giocare ogni tre giorni".