Bocci: “Jovic non sarà mai un bomber. Cabral? Sta diventando un caso”

Alessandro Bocci , noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento della Fiorentina: "I viola hanno dimostrato dei segnali importanti. Si vede il lavoro di Italiano. Si vede la voglia di dimostrare di Jovic. Si vede che inizia a funzionare l'asse Amrabat-Mandragora. Terzic si è rivelato una sorpresa molto interessante sulla destra. Mi è piaciuto molto lo spirito, ma è sbagliato pensare che adesso la Fiorentina sia guarita, perché già lunedì c'è un appuntamento molto importante contro la Lazio. Recuperare al 100% Nico Gonzalez, Milenkovic e Dodò sarà fondamentale, perché sono i nostri tre giocatori più importanti per valore".

"Ieri la sua migliore prestazione, per il momento, in maglia viola. È un giocatore a cui piace molto venire fuori a legare il gioco, non sarà mai un tipo di giocatore alla Vlahovic. Mi è sembrato un po' indolente. Non ha le caratteristiche di un bomber, ma sicuramente di un giocatore di grande livello. Ho visto una sua reazione, ma siamo ancora al niente".