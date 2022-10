VN – Visite non casuali. Torreira spinge per tornare e prende casa a Firenze

Lucas non dimentica il Viola e spera di poterlo indossare ancora

Filippo Caroli

Che le ripetute visite di Lucas Torreira a Firenze dopo il suo addio non passassero inosservate era inevitabile. L'uruguagio, finito al Galatasaray dopo l'avventura in Viola, non ha mai smesso di mandare messaggi d'amore alla Fiorentina e al capoluogo toscano. Segno evidente di come l'ex Sampdoria avesse trovato in Viola la sua dimensione ideale, sia sportiva sia per quanto riguarda lo stile di vita. Nonostante le imperscrutabili vie del mercato lo abbiano portato via da Firenze, Torreira non ha assolutamente dimenticato la sua ottima stagione in Viola e, anzi, spera che presto possano essercene delle altre.

Il calciomercato riserva sorprese dietro ogni angolo e chissà che, nel prossimo futuro, Firenze non possa assistere ad un clamoroso ritorno come lo sarebbe quello di Torreira. Già, perché Lucas tornerebbe di corsa alla Fiorentina, e non sono quindi un caso le sue ripetute visite in riva all'Arno negli ultimi mesi. Il calciatore ha senz'altro lasciato un ottimo ricordo nella gente e nello spogliatoio e, dal canto suo, spinge fortemente per tornare presto in maglia Viola. Nessuna trattativa, al momento, all'orizzonte, solo la volontà da parte del giocatore di tornare nella piazza in cui tanto si è trovato bene. E talmente si è trovato bene che, al di là delle trame di mercato, l'uruguagio ha deciso di sposare Firenze a modo suo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Lucas avrebbe già preso casa in città. Molto probabile, dunque, che di visite in Toscana ce ne saranno altre.

Insomma, da parte di Torreira c'è tutta la volontà di questo mondo a tornare, magari già dalla prossima stagione, alla Fiorentina. Occhio, però, a fare i conti senza l'oste. Sarà infatti fondamentale capire se e quanto sarà disponibile la Fiorentina ad un suo eventuale ritorno. Non ultimo, manca ancora parecchio prima che il mercato riapra e non sono da escludere eventuali fattori che possono cambiare le carte in tavola. Quel che è certo è che, ad oggi, Torreira non veda l'ora di poter tornare in Viola...

Ha collaborato Matteo Fabiani.