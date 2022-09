Riecco Torreira: l’ex centrocampista viola… in ritiro con la Fiorentina (FOTO)

Un saluto a tutta la truppa viola, in primis al suo grande amico Lucas Martinez Quarta: l'ex centrocampista della Fiorentina, oggi al Galatasaray, Lucas Torreira è andato a trovare in ritiro i compagni della scorsa stagione, arrivati questo pomeriggio ad Istanbul per affrontare domani il Basaksehir. Grandi sorrisi ed abbracci per l'uruguaiano, con dedica speciale sui social proprio dal difensore argentino. Domenica alle 15 Torreira sarà al Franchi per assistere a Fiorentina-Verona, prima di aggregarsi alla Nazionale uruguagia.