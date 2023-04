Bocci: “Italiano troppo vago sul futuro. Dodò non fa rimpiangere Odriozola

"Questa delle 9 vittorie era la più importante. Intanto perchè ipotechi la finale, e arrivi ad un traguardo, una finale. Peccato che nel primo tempo non si sia chiusa., però ha dominato. La squadra migliora, che ha sempre soluzioni nuove. Con una rosa abbastanza ampia. Serve fare un ricambio intelligente, Italiano ha sbagliato poco nella gestione. Io ho fiducia in Brekalo. Mi aspetto molto da Saponara, è un giocatore diverso, ha grande qualità negli ultimi 30 metri. Mi aspetto una crescita di Nico, è il miglior giocatore della rosa. Anche se dopo che torna dalla nazionale ci mette un po' a carburare. Dodò ora sta carburando ed è un elemento prezioso. Non manca più Odriozola. Amrabat come mediano è forse il migliore al mondo, e con quarta regista può dedicarsi a questo.