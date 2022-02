Bocci: “Italiano stupisce sempre. Col Sassuolo mi aspetto questi giocatori”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato della sfida contro il Sassuolo e dei giocatori che si aspetta di vedere in campo

Il giornalista Alessandro Bocci, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare delle prossime sfide della Fiorentina: "Italiano ci stupisce sempre. Contro il Sassuolo non mi aspetto molti cambi. Non sarà una sfida semplice, ma mi aspetto la titolarità di questi calciatori: Dragowski in porta per far giocare Terracciano mercoledì contro la Juventus, Venuti terzino al posto di Odriozola, Saponara per Sottil e Amrabat per far rifiatare Torreira, che non lo vedo in forma come prima dopo il Covid".