Nosotti: “Italiano entra nella testa dei giocatori. Berardi? Sarebbe perfetto”

Marco Nosotti, giornalista di Sky, ha parlato del lavoro con la Fiorentina di Vincenzo Italiano e di come vedrebbe Berardi in maglia viola

Il giornalista di SkyMarco Nosotti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport del lavoro di Italiano in viola: "Italiano in ogni categoria con un gruppo diverso ha sempre fatto un ottimo lavoro. È uno che sa entrare nella testa dei calciatori. Questa Fiorentina ti viene a prendere alto, ti costringe all'errore e ne approfittano immediatamente. Anche quando giocano in dieci non cambiano mentalità, riescono sempre a mettere in difficoltà gli avversari".