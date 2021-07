Bocci: “Italiano grande scelta. Vlahovic deve firmare il prima possibile”

Alessandro Bocci ha parlato della Fiorentina, in particolare toccando alcuni tasti di mercato e della situazione rinnovi.

Sui contratti di Vlahovic e Dragowski: "Drago ha fatto una stagione eccellente, però se non dovesse rinnovare, non è una situazione come quella di Vlahovic, perché i portieri buoni in giro ci sono da prendere, vedi Gollini o Perin. Non punterei su uno vecchio, ma piuttosto un giovane di 24/25 anni per creare una situazione che duri nel tempo. Se Vlahovic non volesse firmare, la Fiorentina deve muoversi immediatamente per trovare un nuovo attaccante che lo possa sostituire al meglio, per esempio uno come Scamacca".