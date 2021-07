Kokorin scalpita, il centravanti brucia le tappe. Oggi a Firenze

La punta russa si presenta prima di tutti gli altri

Aleksandr Kokorin gioca d’anticipo e brucia tutti sul tempo. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, nelle prossime ore sarà già a Firenze. I compagni arriveranno soltanto domenica 11 luglio per le procedure di prevenzione al Covid, ma il russo scalpita e vuole mettersi al lavoro il prima possibile. L'obiettivo è farsi trovare pronto e convincere Italiano. La Fiorentina spera di avere già in casa il jolly d'attacco in attesa di capire il destino di Kouame e Callejon. Tre oggetti misteriosi che nel corso della passata stagione per motivi diversi hanno deluso terribilmente raccogliendo poche presenze nonostante "il costo di mantenimento" elevato per il club.