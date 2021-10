Bocci: “Improbabile che Vlahovic parta a gennaio. Credo arriverà un attaccante”

L'opinione del giornalista: "Vlahovic se ne andrà la prossima estate, senza andare a scadenza ma anche indirizzando la Fiorentina verso la destinazione"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole sui temi più caldi dell'attualità di casa Fiorentina: "Vlahovic via a gennaio? Prima di tutto bisogna vedere cosa ne pensa Vlahovic, come sempre in queste circostanze i giocatori hanno il coltello dalla parte del manico. Trasferimenti così pesanti a gennaio ne ho visti pochi, può succedere ma non lo ritengo probabile. Credo che la Fiorentina a gennaio prenderà una punta, a maggior ragione ora con il rischio che Vlahovic accusi il colpo dopo quello che è successo. La società viola sperava nella crescita di Kokorin che però non c'è stata e a questo punto difficilmente ci sarà.