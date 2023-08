Bocci: “Il mercato destabilizza Italiano. Amrabat va sfruttato sul campo”

"Mancini? Ognuno è libero di andare a fare scelte remunerative per la propria carriera, ma a livello di immagine non è uscito bene da questa vicenda. Oriali cosa fa? Non penso proprio vada in Arabia. Mercato Fiorentina? Questo ultimo mese si è riflesso sul campo. La squadra è ancora un cantiere e Italiano non sta traendo giovamento da questa situazione. Inoltre la rosa è corta, con il tecnico viola che ha dovuto schierare in difesa Quarta, che praticamente è ceduto. A centrocampo invece Amrabat non è utilizzabile sempre per motivi di mercato e io riguardo a questa vicenda non riesco a capire il perché. Il Bologna fa giocare Dominguez a un passo dalla cessione e la Fiorentina non può fare lo stesso con il mediano marocchino. Anche Jovic fuori rosa è un'altra cosa difficile da capire. Sono tante le cose da valutare e le si valuteranno venerdì dopo la chiusura ufficiale. Per dire in porta sei andato su christensen che non ha portato ad un vero e proprio salto di qualità. In ogni caso i viola sono più forti di un anno fa, con Beltran e Nzola che hanno alzato ulteriormente il livello del reparto offensivo. Esterni non di livello? Al di la di Gonzalez, che è il miglior giocatore della rosa, gli altri non sono ne scarsi ne fenomenali. Mi aspetto di più da Brekalo, mentre tenendo Sottil e lasciando andare Saponara perdi qualcosa tecnicamente. Formazione di domani? In porta ci sarà Terracciano, mentre a destra penso che giocherà Dodò, che ha più esperienza di Kayode. A centrocampo con Arthur dovrebbe esserci Mandragora. Sugli esterni ci saranno Nico Gonzalez e uno tra Brekalo e Ikoné. Davanti penso che alla fine giocherà Nzola".