Bocci: “Ieri Commisso mi è piaciuto. Italiano? Ecco cosa penso”

Il giornalista Alessandro Bocci , intervenendo al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato delle voci legate alla richiesta dell'Argentina in vista del Mondiale: "Penso che sia una follia. Già questo Mondiale spacca a metà un campionato, se cominciano a fare queste richieste non penso sia giusto per i club".

"In questo caso le critiche di Commisso sul gioco della Fiorentina le appoggio. Mi è piaciuto questo aspetto del presidente. Non penso che Italiano se la prenda per una cosa del genere. Penso che sia il primo a capire che il gioco espresso fin'ora non ha reso molto".