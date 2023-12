Bocci: “Ecco cosa chiederei a Babbo Natale. Ikonè deve rischiare le giocate”

"Io mi prendo questo risultato e me lo tengo stretto. A Roma si perde sempre. Poi è vero che la Fiorentina non ha sfruttato la superiorità numerica, e poi la doppia. Che però è durata poco. I viola non sono stati pericolosi nel primo tempo, anche per via degli esterni e di Nzola. Poi nella ripresa è stato diverso. La partita è stata buona, volentierosa. Io mi accontento, a patto che non si pensi di aver vinto la Champions League. Non abbiamo l'istinto del killer. A Babbo Natale chiederei cosa manca alla Fiorentina in vista di gennaio? Perchè abbiamo perso contro Lazio, Juve e Milan? Perchè sul piano del gioco non ne avresti mai persa nessuna. Ci sono altri passaggi a vuoto, come Parma e Ferencvaros. Ma per il resto la squadra mi è sempre piaciuta, ma non abbiamo cattiveria."