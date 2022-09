Bocci: “Deluso dal mancato arrivo di un centrale. Davanti pesa l’assenza di Gonzalez”

"Nico Gonzalez è insieme a Milenkovic uno dei pochi insostituibili della Fiorentina. Non averlo per questa tallonite è uno dei problemi dei viola. La sua assenza spiega in parte anche la poca prolificità offensiva. Mercato? Sono rimasto un po' scombussolato da quanto è accaduto ieri. L'idea era quella di prendere Nikolaou, alla fine però si è promosso internamente Ranieri. La mancata cessione di Zurkowski invece potrebbe tornare utile ai viola. Il polacco per me è più forte di almeno un paio di elementi della rosa gigliata. Tornando ai problemi offensivi, più che i centravanti, a preoccuparmi sono gli esterni, con Ikone che resta una sorta di oggetto misterioso e Sottil che al momento non sembra in grandi condizioni. Mercato? Ad una settimana dalla fine non mi dispiaceva, però la conclusione non mi è piaciuta per niente. Manca un centrale e lo si poteva anche prendere in prestito, un po' come fatto dall'Inter con Acerbi. A questo punto non capisco perché si sia deciso di rescindere con Nastasic, che non ha neanche spinto per lasciare Firenze".