Fiorentina-Juventus: risultati, precedenti e le migliori quote

Tutto quello che dovete sapere sulla sfida di sabato pomeriggio al Franchi

Redazione VN

Una delle rivalità più accese del calcio italiano, che non ha bisogno di presentazioni. La Fiorentina riceverà la Juventus alla quinta giornata di un campionato molto equilibrato in queste fasi iniziali. I viola hanno un po' di ritardo rispetto al gruppo di vetta e alla zona Europa, la squadra di Allegri invece non vuole perdere il passo della Roma, che al momento conduce in classifica. Il calcio d'inizio è previsto per sabato alle 15.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze; dirigerà l'arbitro internazionale Daniele Doveri di Roma 1.

Gli ultimi risultati

Vincenzo Italiano si aspetta un riscatto immediato, dopo il brutto passo falso in casa dell'Udinese. La Fiorentina è stata sconfitta alla Dacia Arena, trovando il primo k.o. della stagione. In precedenza infatti aveva pareggiato con Napoli ed Empoli, battendo all'esordio la Cremonese. La Juventus si è subito lasciata alle spalle la delusione per il pareggio maturato contro la Roma, superando lo Spezia con le reti dei due centravanti, Vlahovic e Milik. Nelle prime due giornate i bianconeri avevano vinto contro il Sassuolo e pareggiato a Genova con la Sampdoria.

I precedenti

Fiorentina e Juventus si sono affrontate 188 volte in competizioni ufficiali, di cui: 168 in Serie A, 16 in Coppa Italia e 4 in Coppa Uefa/Europa League. Come rilevato da OddsChecker, il bilancio complessivo sorride ai bianconeri, che hanno vinto in 89 occasioni contro le 41 degli avversari; 58 invece i pareggi. Nella passata stagione, le due squadre si sono incontrate quattro volte: in campionato all'andata si è imposta la formazione di Allegri, mentre al ritorno - all'ultima giornata - hanno prevalso i viola 2-0 al Franchi; nel doppio confronto nelle semifinali di Coppa Italia è stata la Juve ad avere la meglio sia in trasferta (0-1) che in casa (2-0), conquistando la finale poi persa contro l'Inter.

Le quote

Per il valore dell'avversario e il fattore campo, non si prospetta una gara facile per la Juventus, individuata dai bookmaker come la favorita per la partita di sabato, stando a quanto riporta OddsChecker. La vittoria dei bianconeri arriva a 2.50 con Betfair, col pareggio che si attesta a 3.10 secondo Goldbet, Sisal e Better. L'eventuale successo della Fiorentina tocca 3.25 invece con Bet365, Snai, Betfair e Novibet. In linea con gli ultimi precedenti, gli operatori non prevedono molto spettacolo: l'Under 2.5 è offerto a 1.82 da LeoVegas mentre l'Over 2.5 raggiunge 2.10 con Bet365. In ogni caso è ritenuto più probabile che entrambe le formazioni vadano a segno: 1.80 per il Gol con Bet365 e Betfair, 2.08 per il No Gol secondo LeoVegas.