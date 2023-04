Bocci: “Castrovilli può valere Zielinski, ma siamo sicuri che Italiano rimanga?”

Italiano ha surclassato Inzaghi sotto tutti gli aspetti, anche quello della versatilità tattica in relazione alle circostanze e agli uomini a disposizione. Qualcuno potrebbe averlo notato...

Redazione VN

Il giornalista del Corriere della SeraAlessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno:

"La cena per la vittoria di San Siro? Magari a giugno possiamo festeggiare tutto quanto... L'arrivo di tutti questi impegni da gestire ha un po' travolto Italiano ma mi sembra che con il tempo abbia preso in mano la squadra e ora la tiene in maniera davvero salda. Su Castrovilli e la sua nuova posizione ero perplesso ma devo dire che è stato forse il migliore in campo. E poi abbiamo praticamente la rosa al completo, quando invece nella prima parte di stagione siamo stati penalizzati in maniera importante. Cabral anche quando non segna fa partite di grande applicazione tattica, bisogna essere ottimisti e prudenti allo stesso tempo".

Episodi — "Inzaghi è automaticamente in discussione, ha perso 10 partite con l'Inter, ma ha una stagione da giocarsi. Non trova la chiave di volta, Lukaku non sta ripagando le attese e la palla non entra, la Fiorentina ha avuto fortuna ed è stata brava a cavalcarla. Pioli e Italiano nei momenti di massima difficoltà hanno provato a smuovere con un cambio di modulo, Inzaghi invece resta fermo nel suo 3-5-2 quasi come se non ci fossero alternative. Italiano ha vinto col coraggio e con le scelte. Lasciare in panchina i tre più forti non è affatto scontato, ma ha avuto ragione".

Castrovilli — "Il suo nuovo ruolo può essere una chiave per il futuro, sempre che Italiano sia ancora il tecnico viola l'anno prossimo. Se ci mette un po' di struttura fisica può diventare come Zielinski, ha tutte le potenzialità. Io ne ho viste tante, certe cose vanno discusse di anno in anno perché i contratti non valgono niente, ha ragione Mourinho".

Esterni — "Io mi aspetto Ikoné e Gonzalez a Cremona, ma voglio dire che Saponara a San Siro ha fatto una buona partita, entra dentro il campo, mette in difficoltà le linee avversarie. Poi non ha la fisicità e quel che volete, la Fiorentina non gli rinnoverà il contratto e se così sarà, per me sbaglia".