Non solo l’intervista uscita stamattina in Italia (LEGGI): Kevin Prince Boateng ha parlato anche al quotidiano tedesco Bild. A seguire vi riportiamo i passaggi più interessanti della lunga intervista: “Mi mancava molto giocare, non è stata una buona scelta andare a giocare nel Barcellone. Non ero il vice-Suarez, bensì molto più indietro nelle gerarchie blaugrana. Non vedevo l’ora di tornare a giocare, ora sono di nuovo felice”, ha confessato l’attaccante viola. BARONE: “CREDIAMO IN MONTELLA, CHIESA VUOLE TROPPO BENE ALLA FIORENTINA”. E SVELA UN ANEDDOTO SU RIBERY…