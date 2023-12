Biraghi: “Step in più rispetto all’anno scorso. Felici per i tifosi”

"Possiamo essere contenti di aver dimostrato un step rispetto all'anno scorso, queste partite l'anno scorso non le avremmo portate a casa. Siamo contenti, abbiamo fatto un bel regalo ai tifosi, alla proprietà e al mister. Il Monza è un'ottima squadra con un bravissimo allenatore che dato un'identità di gioco degna di nota, per quello dico che era una partita complicata, siamo stati bravi a sfruttare l'occasione e a soffrire poco. Classifica? Piedi per terra, pensiamo a lavorare, le somme si tirano alla fine. Ci siamo fermati di più con i tifosi, gli facciamo passare un bel Natale, siamo felici per loro".