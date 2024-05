Biraghi (Sky): “Una ce la siamo fatta scappare, la seconda no. L’ho promesso”

La seconda volta, è un vantaggio? "Come nella vita in generale l'esperienza conta. Ci siamo già passati un anno fa e per noi non è una cosa nuova. Spero che sia un qualcosina in più per poter attaccare questa finale. Dovremo approcciare la partita come siamo abituati a fare e fare e fare tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni senza cambiare niente e cercare di sbagliare il meno possibile. Le partite secche come questa le porta a casa chi sbaglia di meno" .