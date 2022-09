Biraghi, prove di rinnovo. L’agente: “Stiamo trattando”

Dopo il no all'Inghilterra, il capitano può legarsi (a vita?) alla Fiorentina

Cristiano Biraghi e la Fiorentina si sono scelti. Dopo le difficoltà degli inizi e il prestito all'Inter, il terzino ha trovato il suo posto in viola diventando anche capitano. In estate si era materializzata anche una proposta dall'Inghilterra, rispedita però al mittente da giocatore e società. Adesso all'orizzonte c'è il rinnovo di contratto (l'attuale scade nel 2024), come confermato dal suo agente Mario Giuffredi: "È felice. Stiamo provando a prolungare il rapporto con la Fiorentina. Si appresta a fare una nuova annata importante con l’aggiunta, quest’anno, delle competizione europee" ha detto a tmw. A 30 anni Biraghi può dunque legarsi praticamente a vita a Firenze.