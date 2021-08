Biraghi, oggi ancora capitano, aspettando il ritorno di Pezzella…

E ancora una volta Vincenzo Italiano consegna la fascia da capitano a Cristiano Biraghi, in attesa di scoprire il futuro di Pezzella.

Sarà ancora una volta Cristiano Biraghi il capitano della Fiorentina per la partita di oggi contro l'Espanyol. Infatti il terzino, dopo aver già indossato la fascia un paio di volte durante il ritiro a Moena, è stato riconfermato da Vincenzo Italiano, in attesa di conoscere il futuro di German Pezzella, ha consegnato la fascia al terzino, che quest'anno non avrà più i simboli di Firenze e le iniziali di Astori come ormai detto da tempo.