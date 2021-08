Olimpiadi, il Brasile vince ancora, Spagna battuta nei tempi supplementari

Brasile si riconferma campione olimpico. La Selecao vince l'oro battendo ai tempi supplementari la Spagna per 2-1.

Il Brasile, dopo il successo di Rio 2016, si laurea campione anche nei giochi olimpici di Tokyo 2020. Battuta la Spagna ai tempi supplementari per 2-1. Selecao in vantaggio al '47 con Mathaus Cunha, dopo l'errore dal dischetto al '38 di Richarlison. Il pareggio della Roja è arrivato al '61 con una splendida conclusione al volo di Oyarzabal. A decidere la finale è stata però la rete di Malcom al '108. Dunque 2-1 per il Brasile che riconferma l'oro di Rio de Janeiro.