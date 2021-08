Italia under 19, tra i convocati per l’amichevole c’è anche un baby viola

L'Italia under 19 è pronto a scendere in campo per l'amichevole contro l'Albania. Tra i convocati anche un baby viola.

Redazione VN

L'Italia under 19 di Carmine Nunziata torna in campo venerdì 13 agosto alle ore 11, affrontando in un amichevole i pari età dell’Albania al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Raduno fissato a domani presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Dal sei al dodici ottobre gli azzurrini saranno impegnati in Slovenia nella prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, contro i padroni di casa: Islanda e la Lituania.

Questo l'elenco dei convocati, presente anche un baby viola:

Portieri

Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo)

Difensori

Nicolò Bertola (Spezia), Brayan Boci (Genoa), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Luigi Palomba (Cagliari), Thomas Sandon (Vicenza), Mattia Zanotti (Inter)

Centrocampisti

Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Fabio Miretti (Juventus), Alessio Rossi (Empoli), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Samuel Giovane (Atalanta), Federico Zuccon (Atalanta)

Attaccanti

Tommaso De Nipoti (Atalanta), Gabriele Youns El Hilali (Milan), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan), Alessio Pinotti (Spal).