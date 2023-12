Bigica: “Con la Fiorentina sfida particolare per me. Firenze è casa mia”

Per me ovviamente è una gara differente dalle altre. Firenze è una seconda casa per me, la Fiorentina mi ha dato tanto. Vederli con questa classifica non fa piacere, ovviamente gli auguro di riprendersi il prima possibile, ma dalla prossima gara. La vigilia è diversa dal solito, domani ci sarà la mia famiglia in tribuna. E il sapore della partita sarà particolare.