Biasin: “Dodo non è un giocatore banale. E tra gli svincolati non credo…”

"Dodo? Non è un giocatore banale, è sempre stato importante ed era partito bene. Svincolati? È un bel problema, non credo ci sia molto da pescare: la Fiorentina ha il vantaggio che quest'estate ha lavorato per completare una rosa che può ovviare a questa mancanza. Forse ci si ragionerà da gennaio, Italiano è molto bravo e capace di capire cosa ha nello spogliatoio, tenendo conto delle tante partite in programma".