Bianco: “Italiano mi ha detto tante cose. Sono abbastanza soddisfatto”

Il centrocampista della Fiorentina , Alessandro Bianco , intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della squadra al termine del triangolare di oggi: "Ho avuto un pò di fortuna sul gol, ma l'importante è esserci. Sono contento per la mia prima rete a Moena".

"Mi ha detto tante cose durante la partita. Ce le dice in continuazione per migliorarci. Sono abbastanza soddisfatto di quanto fatto in questa partita. Possiamo sempre fare meglio, ma sono abbastanza soddisfatto".