Italiano in conferenza stampa: “Stiamo migliorando. Jovic deve lavorare ancora”

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa

Giovanni Zecchi

Le parole di Vincenzo Italiano dopo i match contro Olginatese e Sanvitese. Ecco le parole dell'allenatore viola:

Sull'attacco viola: Abbiamo fatto meglio della prima uscita. Qualcuno è appesantito dai carichi, come Jovic. Ma deve lavorare per tornare un calciatore vero. Inoltre, bisogna essere bravi ad adattarsi

Su Milenkovic: Niko è un giocatore della Fiorentina. Tanti giocatori sono stati apprezzati da grandi squadre, però lui è nostro e si sta allenando con grande serietà e applicazione. Vedremo cosa accadrà. Lo stiamo trattando come il grande difensore che è

Sugli esterni: Il modo in cui noi arriviamo nei sedici metri è un modo efficace. Il lavoro è sempre lo stesso, far arrivare tanti palloni in attacco. Tutto dipende dalla voglia dei giocatori

Sul lavoro della squadra e Mandragora: Dobbiamo essere più veloci nel muovere la palla e smarcarsi. Con l'anno passato abbiamo un bel vantaggio. Adesso bisogna aggiungere la qualità e il furore. Mandragora? Sa giocare lungo e corto e viene spesso in pressione.

Sui giovani: Non so se rimarranno, ma sono giocatori che hanno qualità importanti. Gli sto schierando per vedere se possiamo avere un'altra freccia. Bianco e Pierozzi sono bravi e devono lavorare. Vedremo

Su Amrabat: Ha grande forza fisica e recupera molti palloni. Adesso è riuscito a vedere la giocata in avanti e lunga, andando a cercare la prima punta. Sta stupendo anche a me, soprattutto per la sua velocità di esecuzione. Deve anche fare gol.

Sulla difesa viola: Rasmussen è un centrale mancino e in circolazione ce ne sono molto pochi. Lo conoscevo poco, ma è un grande professionista. Terzic è migliorato tanto, è dentro il nostro sistema. Stiamo cercando di mettere apposto i vari meccanismi.