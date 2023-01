Bianchi: “La Fiorentina sta vincendo giocando il suo calcio peggiore”

Fabio Bianchi sul momento dei viola

Redazione VN

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Fabio Bianchi, inviato della Rosea sui viola per quasi tutta questa prima parte di stagione e domenica anche a Roma, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento della squadra e molto altro. Di seguito le sue parole: "La Fiorentina è in un momento in cui sta giocando il suo calcio peggiore ma sta trovando i risultati, mentre prima giocava bene e non li otteneva".

Sui risultati e le prestazioni dei giocatori — "I risultati sono quel che conta sempre, ma comunque i tifosi viola, che sono molto esigenti, storcono un po' il naso. Anche ieri il primo tempo è stato abbastanza buono, nonostante l'avversario non sia stato nulla di che. I viola stanno cercando il suo equilibrio. Ci sono giocatori per cui rimango deluso, mentre altri come Amrabat che fanno sempre la differenza. Jovic è quello che stupisce più di tutti perché nonostante la qualità tecnica non sia in discussione, è incredibile come un giocatore di 24 anni sia così statico".

Su Quarta e la sfida con la Roma — "Quarta uno di quelli maggiormente cresciuti rispetto alla stagione scorsa. Dei centrali forse il migliore al momento, per prestazioni e intensità di gioco. Sfida con la Roma? Importante per la classifica, ma anche per il morale che potrebbe dare a tutto l'ambiente. Vincere sarebbe molto positivo".

Sul mercato — "L'acquisto importante sarebbe da fare sul centravanti. Jovic non sta dando quelle garanzie necessarie per arrivare in doppia cifra in campionato. Se dovesse arrivare un'offerta importante per Gonzalez si potrebbe fare. Servirebbe un giocatore già affermato, non la classica scommessa".