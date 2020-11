Biagianti: “Montella è un grande allenatore. A centrocampo viola molto forti, ma davanti… “

Marco Biagianti, ex centrocampista delle giovanili della Fiorentina e da poco ritiratosi dal calcio dopo una lunga parentesi tra le fila del Catania (Leggi l’addio commovente), ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Montella? L’ho avuto Catania. Si vedeva che era molto preparato, che era già innovativo ed, anche se ultimamente i risultati non sono stati dei migliori, è sicuramente un grande allenatore. Penso che a Firenze abbia lasciato un bel ricordo e nelle giuste condizioni potrebbe fare bene. Centrocampo? Castro ha fatto un salto molto importante e oltre a lui ci sono molti centrocampisti forti. Tra questi Amrabat che però non è riuscito ancora a togliersi il peso di essere in una grande squadra. Può fare la differenza come gli altri nel suo reparto, che è di altissimo livello. I nomi sono importanti bisogna trovare la giusta quadratura. Attaccante? Se Cutrone ha problemi contrattuali può non essere stata una grande mossa rimanere così. Vlahovic e Kouame sono giovani ed hanno grandi numeri, ma non sono ancora pronti per giocare titolari nella Fiorentina in pianta stabile