Beukema, l’agente è in Italia: assisterà ad un match di Serie A

L'agente di Beukema è arrivato in Italia e questa sera assisterà ad un match di Serie A. Il difensore è seguito dalla Fiorentina

La Fiorentina per rinforzare la difesa sta seguendoBeukema dell’AZ Alkmaar. Un buon profilo, ma che ha attirato l'attenzione anche di altre squadre. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'agente del giocatore è arrivato oggi in Italia e assisterà al match del Bologna contro l'Atalanta. Il difensore olandese però predilige essere schierato nella linea di difesa a quattro sul centro destra, posizione già occupata da Milenkovic e Martinez Quarta. Inoltre l'interesse del club allenato da Thiago Motta è tutt'altro che segreto.