La Fiorentina guarda in Olanda per rinforzare la difesa

Il Corriere Fiorentino si concentra sul mercato della Fiorentina. "In entrata la società viola gioca a carte coperte valutando solo l’eventuale inserimento di un esterno offensivo. In tal senso resta l’ivoriano dell’Atalanta Boga il nome più gradito ma senza che si registrino affondi dopo che l’altro candidato, il croato Brekalo , è ormai destinato al Monza.

Se in porta anche Gollini resta in attesa di eventuali novità, in difesa ci sarebbe invece un nuovo obiettivo riferito ieri dalla stampa olandese. Classe 1998 sarebbe Beukema dell’Az Alkmaar l’osservato speciale dei viola (La scheda completa) che già si erano comunque informati su profili più giovani come Cittadinidel Modena, ma in prestito dall’Atalanta, e Valentìn Gomez del Velez Sarsfield".