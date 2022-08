Betis-Fiorentina, la probabile viola: Italiano cambia, quanti ballottaggi

Poche ore ancora e sarà tempo di giocarsi l'ultima amichevole precampionato contro il Real Betis degli ex viola Joaquin e Pezzella. Italiano dovrebbe riproporre Terracciano in ossequio all'alternanza e seguire in generale questo principio per il resto della formazione. Igor e Quarta dovrebbero essere i centrali, anche se l'argentino va messo in ballottaggio con Milenkovic che è in odor di rinnovo. Sulle fasce, con Venuti appena recuperato dopo i problemi fisici di Moena, è probabile rivedere Dodò in cerca di minuti con Biraghi che si riprende la sinistra. A centrocampo torna Amrabat, con Maleh a sinistra (Duncan è out) e Bonaventura a destra. Davanti Gonzalez e Sottil dovrebbero spuntarla su Ikoné e Saponara ai lati di uno tra Cabral e Jovic.