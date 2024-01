Bertolino: “Thuram mi ricorda Borgonovo. Occhio al fattore Franchi”

"Mancheranno Barella e Calhanoglu, ma sarà l'occasione per vedere riserve come Frattesi e Asslani, che Inzaghi definisce titolari. A Firenze non è mai facile, con il campo e la Fiesole che spinge. Poi i viola sono un modello, con un investimento sul Viola Park da società illuminata. Italiano e Inzaghi sono caratterialmente diversi, ma tattaicamente sono simili. Inzaghi ha il terrore del giallo facile. Italiano lo conosco dallo Spezia, con il vecchio presidente. Nzola e Ikonè hanno dei numeri, bisogna vedere come si inseriscono in un sistema diverso. Speriamo che non si sveglino le punte domenica"