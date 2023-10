Berti: “Classifica bellissima, ma pensiamo gara per gara. Kayode…”

L'ex viola Gianluca Berti ha parlato alla trasmissione 30° minuto su Italia 7. Le sue parole: "La classifica è bellissima, anche se è presto per parlare e bisogna pensare di partita in partita. Col Ferencvaros speriamo di rivedere una Fiorentina pimpante e sbarazzina, poi penseremo al Napoli. Kayode? Chi seguiva la Primavera conosceva le sue qualità, ha grande personalità. Alternanza portieri? Ormai è quasi moda, ma io sono della scuola secondo cui c'è un portiere titolare e un vice. Non c'era bisogno di andare all'estero a prendere Christensen, non so perché è stata fatta una scelta di questo tipo, ma ora va fatto giocare per vedere com'è".