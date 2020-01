Berni: “Per salvarsi servono due pedine dal mercato…”

La Fiorentina è stata raggiunta nel finale (LEGGI QUI) dalla punizione di Orsolini, quando sembrava che i viola potessero portare a casa i tre punti. Della partita ha parlato Fabrizio Berni, a TMW:

Meglio un punto che zero, ma le cose non sono migliorate. Mancano i giocatori: Il centrocampo è modesto per numeri e corsa, anche se oggi si è visto qualche progresso con l’inserimento di un giocatore come Benassi, più dinamico di Badelj. Manca una punta che assicuri gol perché Vlahovic, pur interessante, dimostra di essere ancora acerbo. Adesso occorre davvero rinforzare la squadra altrimenti la vedo grigia. Cutrone? Potrebbe essere un elemento valido, inutile pensare alle stelle. Cutrone è un ragazzo che i gol li sa fare e avrà voglia di riscatto dopo che in Inghilterra non ha trovato spazio. Preoccupato per la corsa salvezza?

Sì, molto.Se non vengono azzeccati due acquisti in questa sessione di mercato, la squadra potrebbe essere seriamente invischiata. In estate sono state sbagliate tante cose ma adesso la Fiorentina non può permettersi di commettere altri errori Sono necessari una punta e un centrocampista di corsa.