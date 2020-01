Da Bologna: “Orsolini scaccia i fantasmi dal Dall’Ara”

“Ai piedi di Orsolini“: titola così il Corriere di Bologna in riferimento al pareggio tra Bologna e Fiorentina per 1-1. Riportiamo una parte dell’articolo:

Una magia di Orsolini scaccia i fantasmi dal Dall’Ara.Con il talento dei giocatori si vincono o si raddrizzano le partite. Senza spesso si perde. Il Bologna riparte da dove aveva salutato, da Riccardo Orsolini, l’OR7 rossoblù, l’acquisto più importante dell’era Saputo.

Doppietta a Lecce e un fantastico gol del pareggio al 94’ ieri, in un derby dell’Appennino imbavagliato magistralmente fino a quel momento da Iachini. Viola quindi riacciuffati dopo la perla di Benassi al 28’: tiro al volo dai 20 metri su respinta corta di testa di Medel, con palla contro il palo. Ennesima sberla da fuori area per il Bologna, la più perforata della serie A. Da cover il gol dell’esterno bolognese che ha realizzato su una punizione calciata a due metri dal fondo d’interno sinistro a rientrare. Come Dybala in Champions contro l’Atletico. Super. Da non sottovalutare il fallo conquistato con abnegazione da Santander. E poi la curiosità del siparietto di Iachini che, indemoniato in campo (giallo dell’arbitro), sposta uno dei due uomini in barriera per coprire Svanberg offrendo più luce a Orsolini, al suo quinto gol stagionale, il primo su punizione per i rossoblù.

L’1-1 finale accontenta più i viola, ma per come si era messo il match sorride anche Mihajlovic.