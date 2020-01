“Partita paleolitica della Fiorentina. I Flinstones viola a casa con la clava nel sacco”

“Un’allegra insolenza giustamente premiata“: è il titolo dell’analisi di Repubblica Bologna sul pareggio rossoblù contro la Fiorentina. Riportiamo la parte iniziale dell’articolo, molto dura nei confronti della squadra viola:

È solo un pareggio, ma ha il sapore della vittoria. Meritatissimo, perché se è vero che il Bologna non è stato luccicante e s’è svegliato troppo tardi, è ancor più vero che in campo è stato l’unico a giocare a calcio. La Fiorentina ha fatto la partita paleolitica da provinciale che ci si aspettava, ma alla fine i Flintstones viola sono tornati a casa con la clava nel sacco. Una prodezza a testa, ma onestamente molto più casuale quella estemporanea di Benassi rispetto a quella ponderata e firmata con beata sfrontatezza da Orsolini, che ha così vinto in ultimo la sfida virtuale con Chiesa.