Bergomi: “La Fiorentina è una società in crescita. Milenkovic perdita importante”

"Ultimamente la società viola sta facendo le cose per bene. C'è un processo di crescita che è iniziato. La conferma dell'allenatore è stato il primo passo importante, poi tutti i vari giocatori arrivati sono ottimi profili. Addio di Milenkovic? Questo è il mercato dei difensori, sostituirlo non sarà facile perché è un bravo giocatore e un bravo ragazzo. Jovic? Lo vidi giocare all'Eintracht e li mi aveva impressionato, poi al Real Madrid si è un po' perso. Gori? Sono contento che possa tornare a giocare dopo i problemi con delle piccole aritmie. Peccato perché la scorsa stagione stava facendo molto bene, era il capocannoniere del Cosenza. Ora per lui sarà importante giocare andando magari anche in prestito".