Da Coverciano: allenamento in piccoli gruppi. Via alle visite mediche

Prosegue l'avvicinamento della Fiorentina al ritiro di Moena. La squadra si è allenata in gruppetti questa mattina, concentrando il lavoro principalmente sulla parte atletica.

Oggi sono iniziate anche le visite mediche che andranno avanti in questi giorni fino al giorno della partenza per il Trentino. Arrivano buoni segnali per Gori. Lo riporta Radio Bruno.