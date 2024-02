Beneforti: “Bologna leggermente superiore ai viola. Zirkzee? Futuro campione”

"La forza del Bologna sta nella costruzione: Sartori ha consegnato dei buoni giocatori a Thiago Motta, il quale ha fatto fuoriuscire le qualità migliori da essi. Non mi sorprende che anche Gasperini dica che teme il Bologna per il quarto posto. Nelle partite di quest'anno tra Fiorentina e Bologna gli episodi hanno dato ragione ai viola, i quali sono stati più cinici. Bologna in cerca di riscatto contro i gigliati? Sì. È evidente che da stasera passa un pezzo di Europa: il Bologna ha la possibilità di allungare e la Fiorentina di ribaltare la situazione. Secondo me, ora come ora, il Bologna è leggermente superiore fisicamente e mentalmente alla Fiorentina. Comunque, le squadre più o meno si equivalgono, e gli episodi in questi casi fanno la differenza. È bello pensare che due città così vicine possano giocarsi dopo tanto tempo traguardi così importanti. Zirkzee? Anche domenica scorsa, dove non ha brillato, ha preso 6,5 in pagella. È sempre incisivo e importante per la squadra, incanta per come gioca. È un grande giocatore che ha tutte le potenzialità per diventare un grande campione. È un segnale anche quando ha lasciato il campo arrabbiato la scorsa partita, significa che vuol fare sempre di più e che vuole fare un altro salto di qualità. La proprietà del Bologna? Ha fatto il mercato in virtù del domani. Sartori ha riportato Saputo a investire, ma se investi tanto e poi non ottieni niente, come proprietario non hai più voglia di continuare. In questo è stato bravo Sartori: è stato capace di fare plusvalenze importanti non depauperando la squadra in termini di risorse".