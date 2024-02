Bologna-Fiorentina è soprattutto Commisso vs Saputo: modi diversi di fare calcio

Commisso-Saputo

Sono i due volti copertina di questa sfida. Il ciclo di piazzamenti e risultati sportivi sorride al patron viola, che in pochi anni dal suo arrivo ha ricollocato la Fiorentina in Europa, ma Saputo sogna il bersaglio grosso dopo tante stagioni finite nell’anonimato di metà classifica. Distanti invece Joe e Rocco da un punto di vista infrastrutturale: con il Viola Park e l’investimento sul “Niccolò Galli” di Casteldebole i due hanno creato asset per il settore giovanile, ma sul nuovo stadio hanno scelto strade diverse: immissioni di capitale e sinergia con il Comune per il restyling del Dall’Ara e stadio provvisorio per Saputo, zero investimenti e rottura con l’amministrazione sul tema Franchi e Padovani per Commisso.