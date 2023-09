Benassi, da separato in casa all’addio. Arriva la rescissione del contratto

Si interrompe dopo sei anni il rapporto tra la Fiorentina e Marco Benassi. Il club viola ha comunicato di aver rescisso il contratto con il centrocampista, protagonista fino al 2020 ma poi incappato in una serie di annate sfortunate. Prima il passaggio al Verona, dove per colpa di un infortunio non è mai sceso in campo, poi il ritorno a Firenze, dapprima da comprimario e poi da fuori rosa. In mezzo i prestiti con Empoli e Cremonese, con cui aveva chiuso la scorsa stagione. Adesso l'addio: