Beltran: “Conference? Chelsea favorito, ma daremo tutto. Io come Alvarez”

PARAGONE CON ALVAREZ — "Per come gioco, mi rivedo molto in Julian Alvarez. Abbiamo trascorso molto tempo insieme nella Reserva del River Plate, e ci ha portato a fare movimenti simili in campo. Forse io sono più un attaccante d'area, ma alla Fiorentina gioco spesso fuori dall'area. In questo momento, Julian è uno dei migliori giocatori al mondo, lo sta dimostrando con l'Atletico e la Nazionale"

BATISTUTA — "Firenze è pazza di Batistuta. Ogni volta che viene in città, lo stadio lo accoglie con cori e applausi. Ogni argentino che arriva a Firenze si sente sempre nominare Batistuta. Grazie a lui e ad altri grandi giocatori che sono passati di qui, abbiamo un affetto speciale da parte dei tifosi. Quando sono arrivato, i magazzinieri mi dicevano che la maglia numero 9 'pesa tanto'. Indossarla è un onore, ma una volta in campo non ci penso più"

RIVER — "Tornare al River Plate è un pensiero che ho in testa, ma non so quando accadrà. Ora ho tanti obiettivi qui in Europa e voglio restare a lungo. Non posso decidere io quando sarà il momento giusto, ma il River è molto più grande di qualsiasi altra squadra, tornerò al momento giusto"