Bellinazzo: “Dalla Conference 20 milioni. Juve? Sanzione Uefa non è detta”

Altri incassi? "La prossima stagione la Fiorentina si dovrà "accontentare" della Supercoppa Italiana che si giocherà a Riad, non è ancora stato definito quanto andrà alla squadra vincitrice e alle altre un montepremi di 20 milioni che deve essere ancora suddiviso, un bonus partecipazione di 4/5 come sembra non è affatto trascurabile, un'iniezione di ossigeno e di liquidità".

Montepremi Uefa? "La Champions ha un montepremi di 2 miliardi, per una squadra come la Fiorentina l'incasso si aggirerebbe sui 40 milioni, solo partecipando al girone. Con la nuova formula della Champions League passeranno a 3,5 miliardi, da capire come saranno distribuiti secondo il meccanismo di solidarietà e in funzione delle altre coppe. Attualmente nella ripartizione ci sono 460 milioni all'Europa League e 235 per la Conference League".

Patteggiamento Juventus? "Di fronte all'incertezza degli esiti del processo sportivo, tutte le decisioni lasciano perplesse nell'insieme. Non hanno appurato eventuali illeciti fino in fondo, la Juventus ha fatto bene a chiudere i conti e crearsi un salvacondotto europeo. Se la Uefa dovesse squalificarla salterebbe la partecipazione alla Conference, un danno minore. Non è detto che arrivi una sanzione europea, che assumerebbe più connotati politici che giuridici. E mi riferisco alla questione ancora in sospeso della Superlega".