Beldì sugli ex di Fiorentina-Juve: “Rimpiango Chiesa, non Bernardeschi”

Il regista dice la sua sui due calciatori juventini

"Rimpiango Chiesa, ridevo quando dicevano che non avesse un ruolo perché riesce a trovarlo da solo. Bernardeschi? Non me ne frega granché di lui, è una ex moglie da cui hai divorziato. Vlahovic invece mi pare l'unico motivo di speranza, Già in Primavera mi aveva impressionato, ero certo sarebbe emerso primo o poi. Lo ha scoperto Corvino, che ha portato in Viola tanti calciatori forti, anche se viene spesso bistrattato. La Superlega? Felicissimo ora più che mai di tifare Fiorentina e di avere un presidente che si è schierato contro questa idea. Mi dispiace molto per quei club (sarcasticamente n.d.r.)"