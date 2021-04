Beldì: “Antognoni il massimo. Castrovilli? Spero non ce lo portino via”

Il regista e tifoso della Fiorentina Paolo Beldì ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Antognoni è il massimo per i tifosi della Fiorentina. Il suo infortunio con il Genoa non lo scorderò mai, mi è sempre rimasto in testa. Non c’è più Antognoni ma c’è Castrovilli che mi piace molto, mancava da anni uno con le sue caratteristiche e con il suo tocco di palla. Spero che non ce lo portino via. Mi aspetto una grande reazione dalla squadra, prevedo molto impegno, se la Fiorentina va in B la faccio finita. Prandelli? In troppi si sono fatti gli affari tuoi, io sto zitto e lo rispetto